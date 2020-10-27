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Почти половина харьковских кафе и магазинов продолжает нарушать карантин

Почти половина харьковских кафе и магазинов продолжает нарушать карантин

За прошлую неделю Госпродпотребслужба совершила 1263 проверки заведений общепита, продовольственной торговли, рынков и и так далее.

Как сообщили в службе, нарушения требований карантины выявили на 557 (44,1%) объектах.

С целью устранения нарушений вынесено 36 постановлений о наложении штрафов, выдано 557 предписаний и предложение, оформлено 39 протоколов. Кроме того, в 51 случае проинформированы органы местной власти, в трех случаях - равоохранительные органы.

Источник: sq.com.ua

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