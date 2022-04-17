Почти полтора миллиона человек на востоке Украины остались без доступа к безопасной воде, – ЮНИСЕФ

Также еще 4,6 миллиона имеют ограниченный доступ к воде. Это может спровоцировать вспышки инфекционных заболеваний.

Согласно данным организации без воды – ряд крупных городов Донбасса. Еще 340 тысяч человек рискуют потерять доступ к ней, если пересохнет водохранилище в Горловке. Уже сейчас в Донецке и Макеевке воду дают раз в несколько дней.

Но самая критическая ситуация в Мариуполе, считают в ЮНИСЕФ. Там десятки тысяч людей используют «грязные источники, поскольку они ищут любую воду, которую они могут найти». Это может спровоцировать эпидемии, «включая холеру, диарею, кожные инфекции и другие смертельные инфекции».

Источник: https://t.me/truexanewsua/41813

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