Под Чугуевым на территории частного домовладения найден колоссальный арсенал (ФОТО)

Хозяева обнаружили находку во время проведения земельных работ.

Вчера, 12 октября, саперы проводили работы по выкапыванию боеприпасов и разминированию поля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огромное количество мин и гранат нашли на территории частной усадьбы на ул. Мира, 8 сел. Волохов Яр Чугуевского района.

С помощью миноискателя в земле был обнаружен целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Всего под землей находилось 229 боеприпасов: 125 минометных мин различного калибра, 42 гранат, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов.

Их вывезли на спецплощадку и подорвали.

В этот же день саперы забрали опасные находки и в Лозовском районе. В селах Победа, Новоселовка и хуторе Герсевановка обнаружено и обезврежено 4 артснаряда различного калибра и 2 гранаты Ф-1.

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

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