Под Чугуевым на территории частного домовладения найден колоссальный арсенал (ФОТО)
Хозяева обнаружили находку во время проведения земельных работ.
Вчера, 12 октября, саперы проводили работы по выкапыванию боеприпасов и разминированию поля.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Огромное количество мин и гранат нашли на территории частной усадьбы на ул. Мира, 8 сел. Волохов Яр Чугуевского района.
С помощью миноискателя в земле был обнаружен целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Всего под землей находилось 229 боеприпасов: 125 минометных мин различного калибра, 42 гранат, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов.
Их вывезли на спецплощадку и подорвали.
В этот же день саперы забрали опасные находки и в Лозовском районе. В селах Победа, Новоселовка и хуторе Герсевановка обнаружено и обезврежено 4 артснаряда различного калибра и 2 гранаты Ф-1.
Источник: objectiv.tv
Автор: Тамара Бельская