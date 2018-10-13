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Под Чугуевым на территории частного домовладения найден колоссальный арсенал (ФОТО)

Под Чугуевым на территории частного домовладения найден колоссальный арсенал (ФОТО)

Хозяева обнаружили находку во время проведения земельных работ.

Вчера, 12 октября, саперы проводили работы по выкапыванию боеприпасов и разминированию поля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огромное количество мин и гранат нашли на территории частной усадьбы на ул. Мира, 8 сел. Волохов Яр Чугуевского района.

С помощью миноискателя в земле был обнаружен целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Всего под землей находилось 229 боеприпасов: 125 минометных мин различного калибра, 42 гранат, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов.

Их вывезли на спецплощадку и подорвали.

Под Чугуевым на территории частного домовладения найден колоссальный арсенал (ФОТО)

Под Чугуевым на территории частного домовладения найден колоссальный арсенал (ФОТО)

В этот же день саперы забрали опасные находки и в Лозовском районе. В селах Победа, Новоселовка и хуторе Герсевановка обнаружено и обезврежено 4 артснаряда различного калибра и 2 гранаты Ф-1.

Под Чугуевым на территории частного домовладения найден колоссальный арсенал (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

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