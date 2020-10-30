Под Харьковом 9-летний мальчик пострадал от взрыва боеприпаса - прокуратура

Ранее сообщалось, что накануне в селе Коробочкино Чугуевского района 9-летний ребенок получил тяжелые травмы из-за взрыва неизвестного предмета.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области рассказали, что, как выяснилось, мальчик пострадал от разрыва боеприпаса.

По данным следствия, предварительно установлено, что 9-летний мальчик нашел снаряд и принес его домой.

Как отметили в прокуратуре, до этого момента ребенок неоднократно приносил домой железные и ржавые предметы.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с ранением кисти, лица и голени.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили ржавые снаряды.

Сведения о происшетствии внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 2 ст.15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (законченное покушение на убийство в отношении малолетнего (с пометкой «несчастный случай»).

Сейчас проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства дела.

Агентство Телевидения Новости