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Под Харьковом автомобиль повредил газопровод: люди на несколько дней остались без газа

Под Харьковом автомобиль повредил газопровод: люди на несколько дней остались без газа

В Золочевском районе на днях произошло ЧП на газопроводе.

Как сообщили в пресс-службе региональной газовой компании «Харьковгаз», 16 июня в 15-15 водитель автомобиля ВАЗ-21099 механически повредил газопровод среднего давления в поселке Александровка Золочевского района, в  результате чего без газа остались потребители поселка.

Специалисты предприятия оперативно локализовали аварийную ситуацию.

На месте проводятся ремонтные работы. Возобновление газоснабжения запланировано на сегодня,  19 июля 2019 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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