Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:35
Просмотров: 286

Под Харьковом будут стрелять: людей просят не выходить в поля

Под Харьковом будут стрелять: людей просят не выходить в поля

В течение двух дней, 23-24 февраля, жителей Лозовского района просят воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ в полях из-за проведения стрельб. Как сообщили в Лозовском городском совете, на территории села Домаха Домашанского старостинского округа проведут учения по практической стрельбе.

В мэрии Лозовой отметили, что занятия с использованием стрелкового оружия будут проводиться для поддержания боевой готовности личного состава воинской части А 3010.

На время занятий местных жителей просят воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ на данном участке и не посещать его без необходимости.

Справка SQ. Домаха – село в Лозовском районе Харьковской области. Является административным центром Домашанского сельского совета, в который, кроме того, входит село Украинское.

Село примыкает к городу Лозовая.

Население по переписи 2001 года составляет 1004 человека.

Село Домаха находится у истоков безымянной пересыхающей речушки, которая через 7 км впадает в реку Большая Терновка. На реке несколько запруд.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковский национальный университет продлил дистанционку
Сегодня 08:28    71
С харьковским КП «Подземный город» будет разбираться рабочая группа
Сегодня 08:01    125
В Харькове поймали почти 40 пьяных водителей
Сегодня 07:09    135
На Харьковщине работают более 3000 камер видеонаблюдения, хотят установить еще 260
Сегодня 06:43    130
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 21 лютого 2022 року
Сегодня 06:34    125
Харьков готов принять беженцев с Донбасса - губернатор
Сегодня 06:17    163
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    170
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    298
Патрульные оштрафовали водителя Range Rover, систематически нарушающего ПДД в Харькове (ФОТО)
21.02.2022 09:03    330
В Харькове машинам массово прокалывают колеса (ФОТО)
21.02.2022 08:34    846
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 