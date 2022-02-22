Под Харьковом будут стрелять: людей просят не выходить в поля

В течение двух дней, 23-24 февраля, жителей Лозовского района просят воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ в полях из-за проведения стрельб. Как сообщили в Лозовском городском совете, на территории села Домаха Домашанского старостинского округа проведут учения по практической стрельбе.

В мэрии Лозовой отметили, что занятия с использованием стрелкового оружия будут проводиться для поддержания боевой готовности личного состава воинской части А 3010.

На время занятий местных жителей просят воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ на данном участке и не посещать его без необходимости.

Справка SQ. Домаха – село в Лозовском районе Харьковской области. Является административным центром Домашанского сельского совета, в который, кроме того, входит село Украинское.

Село примыкает к городу Лозовая.

Население по переписи 2001 года составляет 1004 человека.

Село Домаха находится у истоков безымянной пересыхающей речушки, которая через 7 км впадает в реку Большая Терновка. На реке несколько запруд.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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