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Под Харьковом чуть не взорвалась машина

Под Харьковом чуть не взорвалась машина

В Купянском районе ликвидирован пожар в автомобиле. Как сообщили в ГСЧС, 18 мая в 2:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на пл. Железнодорожников в Купянске-Узловом.

Горел кроссовер Mitsubishi Outlander 2006 года выпуска. К месту происшествия немедленно направили отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС и пожарную команду ведомственной пожарной охраны Южной железной дороги.

На момент их прибытия площадь пожара составила 2 кв.м. Существовала угроза взрыва газового баллона. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось этого избежать. Пожар удалось локализовать в 2:44 и ликвидировать в 3:15. Погибших, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Источник: sq.com.ua

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