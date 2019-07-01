Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

30 июня в 23:42 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом одноэтажном доме в поселке Краснокутск, на ул. Гагарина, 22.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил пристройку к дому и жилые комнату на площади 30 кв.м. Там горели домашние вещи и мебель.

При проведении разведки спасатели неподалеку выхода обнаружили тело хозяина дома, 1980 года рождения.

В 00:10 пожарные локализовали пожар и в 01:50 ликвидировали его.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Агентство Телевидения Новости