Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:35
Просмотров: 61

Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

30 июня в 23:42 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом одноэтажном доме в поселке Краснокутск, на ул. Гагарина, 22.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил пристройку к дому и жилые комнату на площади 30 кв.м. Там горели домашние вещи и мебель.

При проведении разведки спасатели неподалеку выхода обнаружили тело хозяина дома, 1980 года рождения.

В 00:10 пожарные локализовали пожар и в 01:50 ликвидировали его.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

В Харькове сгорела квартира, хозяйка - погибла
Сегодня 07:11    167
На Московском проспекте во время пожара в квартире погибла женщина
30.06.2019 11:36    319
Под Харьковом загорелось пшеничное поле
28.06.2019 11:35    247
Ночью на Державинской сгорели два автомобиля - соцсети (видео)
28.06.2019 10:00    152
Спасатели за сутки ликвидировали 26 пожаров на открытых территориях - ГСЧС
27.06.2019 11:39    151
На Харьковщине из-за выжигания сухостоя произошло 28 пожаров за сутки
26.06.2019 10:45    252
Под Харьковом возле частного дома сгорел микроавтобус
26.06.2019 09:55    239
В Харькове ночью снова сгорели несколько машин
25.06.2019 18:32    337
На Баварии в частном гараже сгорела "Волга"
25.06.2019 11:11    159
На Салтовке ночью горели автомобили
25.06.2019 10:30    207
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 