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Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина
30 июня в 23:42 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом одноэтажном доме в поселке Краснокутск, на ул. Гагарина, 22.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил пристройку к дому и жилые комнату на площади 30 кв.м. Там горели домашние вещи и мебель.
При проведении разведки спасатели неподалеку выхода обнаружили тело хозяина дома, 1980 года рождения.
В 00:10 пожарные локализовали пожар и в 01:50 ликвидировали его.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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