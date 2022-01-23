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Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

Накануне в 17:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Казачья Лопань: горел частный дом.

К моменту прибытия спасателей пламя успело распространиться на всю площадь дома – площадь пожара составляла 80 кв. метров. Во время ликвидации пожара в одной из комнат было обнаружено обгоревшее тело мужчины – по предварительной информации, погиб 66-летний хозяина жилья. Окончательные данные погибшего сейчас устанавливаются.

В 22:40 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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