Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

Накануне в 17:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Казачья Лопань: горел частный дом.

К моменту прибытия спасателей пламя успело распространиться на всю площадь дома – площадь пожара составляла 80 кв. метров. Во время ликвидации пожара в одной из комнат было обнаружено обгоревшее тело мужчины – по предварительной информации, погиб 66-летний хозяина жилья. Окончательные данные погибшего сейчас устанавливаются.

В 22:40 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Агентство Телевидения Новости