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Под Харковом горел частный дом: погиб мужчина
Сегодня ночью в 03:51 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Большая Жихорская: горел жилой частный дом.
На место происшествия выехали 3 отделения Службы спасения на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила около 70 кв. метров: горели деревянные конструкции дома и домашние вещи.
Во время тушения пожара в спасатели обнаружили в доме тело 54-летнего хозяина.
В 05:19 пожар был локализован, в 07:00 – ликвидирован.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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