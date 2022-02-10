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Под Харковом горел частный дом: погиб мужчина

Под Харковом горел частный дом: погиб мужчина

Сегодня ночью в 03:51 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Большая Жихорская: горел жилой частный дом.

На место происшествия выехали 3 отделения Службы спасения на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила около 70 кв. метров: горели деревянные конструкции дома и домашние вещи.

Во время тушения пожара в спасатели обнаружили в доме тело 54-летнего хозяина.

В 05:19 пожар был локализован, в 07:00 – ликвидирован.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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