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Под Харьковом горела фура

Под Харьковом горела фура

30 октября в 20:30 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Малиновка Чугуевского района на ул. Олимпийской, напротив дома номер 1, горит фура с прицепом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил задние колеса и кузов грузовика «МАН».

Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 20:53.

Полностью ликвидировали возгорание в 21:32.

Груз, который находился в грузовике, был спасен.

Пострадавших нет

Причину пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто, пожар

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