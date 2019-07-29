Под Харьковом горела свалка

28 июля на Харьковщине спасатели 20 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС украины в Харьковской области, из них 12 случаев - это пожары сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.

Общая площадь пожаров превысила 5 га.

В результате пожаров огонь уничтожил около 500 кв.м. хвойной подстилки в Наталинском лесничестве Красноградского района, 150 кв.м. на свалке в с. Пески Валковского района, 1 га стерни в с. Хрущева Никитовка Богодуховского района и 300 кв.м. стерни в с. Новая Ивановка Лозовского района.

По данным ГСЧС, сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности – 5 класс. В связи с этим ГСЧС просит население не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Агентство Телевидения Новости