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Под Харьковом горело пшеничное поле

Под Харьковом горело пшеничное поле

3 июля в 22:43 в Службу спасения поступила информация о возгорании пшеницы на корню на одном из фермерских полей неподалеку села Новодмитровка Сахновщанского района Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ко времени прибытия пожарных горела пшеница в глубине поля на площади 15 га. На помощь бойцам ГСЧС прибыли 3 фермерских трактора.

Фермеры проводили опахивание очага пожара и тушили огонь своей приспособленной техникой.

Совместными усилиями селян и спасателей пожар удалось локализовать в 23:15 и в 23:40 полностью ликвидировать.

Причину, по которой вспыхнула пшеница, устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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