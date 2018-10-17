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Под Харьковом горит сухая трава

Под Харьковом горит сухая трава

В Чугуеве  произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают пользователи соцсетей в местных группах.

В частности, сообщается о дыме, который поднимается вверх и виден из разных сторон района.

Пользователи соцсети жалуются на загрязненный пеплом воздух и дым.

«По Малиновке невозможно погулять с ребенком. В воздухе вонь, пепел, дым», - пишет пользователь Фейсбук Галина Тихомирова.

Некоторые пользователи соцсетей в местных группах сообщают о пожаре на территории военного полигона в Башкировке.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сегодня, 17 октября, в 12:16 спасатели получили сообщение о возгорании сухой травы в Чугуеве.

По его информации, на месте происшествия работает одно отделение спасателей.

Пострадавших в результате пожара нет, угрозы для жизни для населения также нет.

Ликвидация пожара продолжается.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, за прошедшие сутки спасатели 11 раз ликвидировали пожары, связанные с горением сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора на территории Чугуевского, Купянского, Балаклейского, Лозовского, Золочевского, Барвенковского и Змиевского районов области, а также в Индустриальном, Холодногорском и Немышлянском районах Харькова.

.Их общая площадь составила около 3 га.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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