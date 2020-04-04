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Под Харьковом - крупная авария на газопроводе

Под Харьковом - крупная авария на газопроводе

Во время земляных работ в районе автодороги в селе Тарановка (Змиевской район) сегодня, 3 апреля был поврежден газопровод высокого давления. Об этом сообщили в "Харьковгазе". Работы проводила сторонняя организация. Без газа остались более 1 тыс. домовладений в селах Тарановка, Пасеки и Беспаловка.

"Харьковгаз" локализовал аварийную ситуацию и приступил к ремонтным работам. Пуск газа потребителям планируется начать с 9.00 4 апреля.

Источник: sq.com.ua

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