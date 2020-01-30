Под Харьковом людей массово отключают от газоснабжения

У 30 тысяч абонентов Харьковской области газ отключен за долги. Об этом сообщили в АО "Харьковгаз". Стоимость подключения может составлять несколько тысяч гривен.

По состоянию на 1 января задолженность за газ имеют более 40% клиентов ООО "Харьковгаз сбыт". Общий объем задолженности составляет 2,7 млрд.грн.

"Харьковгаз сбыт" определен Кабмином как поставщик природного газа для жителей Харькова и области. Компания получает газ для нужд населения от НАК "Нефтегаз Украины", если за этот газ поступает оплата, - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз сбыт" "Татьяна Харченко.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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