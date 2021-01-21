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Под Харьковом люди жалуются, что их не пускают к воде

Под Харьковом люди жалуются, что их не пускают к воде

Жители Чугуевского района пожаловались в экоинспекцию на то, что представители одного из ООО преграждают им доступ к Старогниличанскому водохранилищу. Как сообщили в экоинспекции, в течение 2020 года им поступали многочисленные обращения от граждан о деятельности ООО "ФИШ-ТОРГ" на водохранилище Чугуевского района.

Местные жители жаловались, что должностные лица ООО "ФИШ-ТОРГ" ограничивают доступ к воде, а около водохранилища устроили свалки.

"Как оказалось, нарушения носили систематический характер. К административной ответственности привлечены должностные лица ООО "ФИШ-ТОРГ", - отметили в инспекции и предоставили в Государственную экоинспекцию Украины представление об отмене режима рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта на Старогниличанском водохранилище.

В экоинспекции добавили, что должностные лица ООО "ФИШ-ТОРГ" не пускают и самих инспекторов, чтобы те провели проверку.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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