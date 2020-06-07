Под Харьковом люди охотятся на собак и едят их - очевидцы (ВИДЕО)

В Змиеве Харьковской области бомжи охотятся на собак, убивают и едят их. Об этом говорится в сюжете канала "Змиев 25".

Как рассказала продавщица местного магазина "Донец", возле их торговой точки - много бездомных животных, но в последнее время их стало меньше. На прошлой неделе были заметны следы крови, и сначала работники магазина думали, что кто-то поранился. Но по словам местных жителей, это кровь убитых животных. Люди утверждают, что на прошлой неделе были убиты две собаки.

Источник: sq.com.ua

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