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Под Харьковом медики спасли жизнь пенсионеру с клинической смертью
У мужчины произошла клиническая смерть из-за острого нарушения мозгового кровообращения.
Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи, накануне в службу «103» поступил вызов к 74-летнему жителю Изюмского района. В результате острого нарушения мозгового кровообращения у мужчины произошла клиническая смерть.
Благодаря слаженной и профессиональной работе бригады «скорой» в составе медиков Виталия Савина, Михаила Распопова и водителя Максима Игнатенко, сердечно-легочная деятельность у больного была восстановлена, а пациента оперативно госпитализировали в больницу.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
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