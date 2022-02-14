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Под Харьковом медики спасли жизнь пенсионеру с клинической смертью

Под Харьковом медики спасли жизнь пенсионеру с клинической смертью

У мужчины произошла клиническая смерть из-за острого нарушения мозгового кровообращения.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи, накануне в службу «103» поступил вызов к 74-летнему жителю Изюмского района. В результате острого нарушения мозгового кровообращения у мужчины произошла клиническая смерть.

Благодаря слаженной и профессиональной работе бригады «скорой» в составе медиков Виталия Савина, Михаила Распопова и водителя Максима Игнатенко, сердечно-легочная деятельность у больного была восстановлена, а пациента оперативно госпитализировали в больницу.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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