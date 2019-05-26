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Под Харьковом младенец утонул в тазике

Под Харьковом младенец утонул в тазике

В Дергачевском районе Харьковской области погиб десятимесячный малыш. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет "NewsRoom".

23 мая в местный райотдел обратилась жительница Казачьей Лопани и рассказала о гибели сына. По словам 19-летней девушки, они с отцом на несколько минут оставили ребенка без присмотра. Малыш, который в это время купался в тазике, захлебнулся. На место трагедии выезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперты.

Выясняются все подробности случившегося.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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