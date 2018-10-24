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Под Харьковом мужчина подорвался на снаряде
23 октября в 18:50 в Мерефе на территории частного домовладения взорвался снаряд.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Взрыв произошел на огороде, в результате него 38-летний хозяин дома погиб на месте.
Прибывшие на вызов правоохранители, спасатели и взрывотехники установили, что осколки повредили забор и окна дома.
Соседи пояснили, что видели иногда мужчину с металлоискателем.
С места происшествия изъяли фрагменты из металла, которые направлены на экспертизу.
Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений.
Все обстоятельства происшествия устанавливают.
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