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Под Харьковом на древних курганах посадили пшеницу и подсолнухи

Под Харьковом на древних курганах посадили пшеницу и подсолнухи

В Харьковской области заняли земли историко-культурного наследия для сбора урожая. Об этом сообщили в прокуратуре.

Сообщено о подозрении главному агроному частного сельскохозяйственного предприятия по факту самовольного занятия земельных участков из особо ценных земель (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины). По информации руководителя окружной прокуратуры Эдуарда Миргородского, досудебным расследованием установлено, что агроном с целью увеличения площади земельного участка для выращивания пшеницы и подсолнечника самовольно занял два земельных участка площадью почти три гектара на территории Двуречанского поселкового совета Купянского района.

Установлено, что на этих землях около с. Тавильжанка расположены объекты историко-культурного наследия - курганы, которые признаны памятниками археологии местного значения и в соответствии с Законом Украины "Об охране археологического наследия" находятся под охраной государства. 28 июля агроному было сообщено о подозрении.

Напомним, во время раскопок древнего могильника около села Верхний Салтов в Харьковской области нашли обувь, которой 1200 лет. Верхнесалтовский катакомбный могильник археологи раскапывают уже более ста лет. Именно он дал название целой археологической культуре - Салтовской. Под ней обычно понимают племена, входившие в состав Хазарского каганата. Сейчас тут работает Средневековая археологическая экспедиция Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Археологи раскопали катакомбу, в которой были похоронены четыре человека: мужчина, две женщины и ребенок. Все они были обуты в кожаную обувь.

Источник: sq.com.ua

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