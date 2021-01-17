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Под Харьковом на территории базы отдыха сгорела баня

Под Харьковом на территории базы отдыха сгорела баня

В Змиевском районе Харьковской 17 января произошел пожар на территории одной из баз отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 2:08 на номер «101» поступил вызов в село Тимченки. На момент прибытия из Змиева пожарных на территории базы горела деревянная баня.

Общая площадь пожара составляла около 100 кв.м.

Людей в горящем помещении не было, угрозы от огня другим зданиям и сооружениям также не предвиделось.

Спасатели локализовали пожар в 02:59. К 7:15 продолжались работы по разборке обгоревших обломков конструкций бани и тушение отдельных очагов горения.

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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