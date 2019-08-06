Сегодня 11:05
Просмотров: 58
Под Харьковом нашли 4 минометные мины и артиллерийский снаряд
5 августа пиротехники за сутки ГСЧС разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены на Харьковщине.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Работы по разминированию взрывоопасных находок проводились в Волчанском районе области.
Среди найденных боеприпасов был 1 артснаряд и 4 минометных мины.
Их специалисты обезвредили на специальных подрывных площадках.
Загрузка...