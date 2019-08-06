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Под Харьковом нашли 4 минометные мины и артиллерийский снаряд

Под Харьковом нашли 4 минометные мины и артиллерийский снаряд

5 августа пиротехники за сутки ГСЧС разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию взрывоопасных находок проводились в Волчанском районе области.

Среди найденных боеприпасов был 1 артснаряд и 4 минометных мины.

Их специалисты обезвредили на специальных подрывных площадках.

Агентство Телевидения Новости

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