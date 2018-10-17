Под Харьковом нашли авиабомбу

В Харьковской области 16 октября пиротехники ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы обнаружили в селе Качаловка Краснокутского района и неподалеку от села Соколово Змиевского района.

Всего специалисты разминировали 8 боеприпасов, из которых были 7 артснарядов калибра 76 мм и 1 зажигательная авиабомба ЗАС-50.

Все опасные находки пиротехники обезвредили.

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