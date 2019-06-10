Под Харьковом нашли части тела пропавшего мужчины

В Дергачевском районе Харьковской области полиция обнаружила части тела местного жителя, который пропал в марте нынешнего года.

Останки мужчины 1959 года рождения нашли в сточной трубе водоема в по. Ольшаны. Из-за сильной степени разложения тело фактически распалось на части.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, судмедэксперт и передвижная криминалистическая лаборатория. Силовики установили, что труба, в которой нашли труп, идет от оврага в ставок. Со стороны воды она заварена металлической пластиной.

Напомним, житель пос. Пересечное числился в розыске с апреля нынешнего года. По данным полиции, 25 марта мужчина уехал из дома на авто ВАЗ-2106 и не вернулся. Следователи изменили дополнительную квалификацию с "без вести пропавший" на "очевидное убийство" и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник: sq.com.ua

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