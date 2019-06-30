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Под Харьковом нашли пропавшую 9-летнюю девочку

Под Харьковом нашли пропавшую 9-летнюю девочку

Сегодня, 30 июня, в Харьковской области полицейские разыскали пропавшего 9-летнего ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию с заявлением о пропаже своей 9-летней дочери обратилась жительница села Русские Тишки.

Женщина заявила, что утром 30 июня зашла в комнату дочери и обнаружила, что ребенка нет в доме. 

Волнение женщины усилили открытые ящики с одеждой и пропавший детский рюкзак. 

После получения сообщения весь личный состав Липецкого ОП был поднят по тревоге.

В течение нескольких часов ребенок полицейские нашли девочку неподалеку от места проживания и вернули испуганным родителям. 

Никаких противоправных действий против девочки совершено не было.

Агентство Телевидения Новости

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