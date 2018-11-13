Под Харьковом нашли водителя, который сбил несовершеннолетнего парня и скрылся

11 ноября в 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что в центре Чугуева неизвестный водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 14-летнего парня и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С места происшествия пострадавшего доставили в местную больницу с ссадинами и ушибами.

Полицейские установили личность водителя автомобиля.

Им оказался 21-летний местный житель.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Агентство Телевидения Новости