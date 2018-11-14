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Под Харьковом неизвестные повредили газопровод: без газа осталось село в Змиевском районе

Под Харьковом неизвестные повредили газопровод: без газа осталось село в Змиевском районе

14 ноября в 11-15 при проведении земляных работ неизвестные повредили полиэтиленовый газопровод высокого давления в селе Шубино Харьковского района.

Об этом сообщается на сайте ПАО «Харьковгаз».

Данный газопровод доставляет газ жителям села Гусиная Поляна, которое находится в Змиевском районе.

Сообщается, что из-за повреждения газопровода газоснабжение потребителям с. Гусиная Поляна приостановлено.

Сейчас ПАО "Харьковгаз" завершает ремонтные работы и начинает пуск газа потребителям.

 

Агентство Телевидения Новости

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