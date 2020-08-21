Под Харьковом ночью произошел крупный пожар: сгорел автомобиль и 6 хозпостроек
В поселке Пересечное Дергачевского района Харьковской области ночью произошел крупный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Информация о пожаре в частных хозяйственных сооружениях, которые были расположены напротив двухэтажного жилого дома на ул. Береговой, 75 в поселке, поступила спасателям 21 августа в 3:30.
На момент прибытия спасателей на место горели 6 хозяйственных построек на площади 80 кв.м. и автомобиль «Chevrolet Lacetti» 2005 года выпуска на всей своей площади в 5 кв.м.
Как стало известно, пожар начался именно с легковушки, а потом мгновенно перекинулся на деревянные конструкции одного из сараев.
В 04:30 спасатели локализовали пожар. Им удалось предотвратить уничтожение всего комплекса хозяйственных сооружений, который насчитывал около 2 десятков объектов.
В 5:40 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.
Причину возникновения пожара устанавливают.