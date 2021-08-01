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Под Харьковом перевернулся автомобиль: на месте ДТП работали спасатели

Под Харьковом перевернулся автомобиль: на месте ДТП работали спасатели

Сегодня под утро в 04:40 на трассе в направлении Старого Салтова вылетел с проезжей части и перевернулся Mitsubishi Lancer.

Прибывшие на место спасатели извлекли из поврежденного авто 35-летнюю пассажирку. Пострадавшую передали медикам, которые доставили женщину в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

По словам очевидцев, травмы получила и женщина, управлявшая автомобилем.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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