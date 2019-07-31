Под Харьковом пьяный мужчина пошел купаться на пруд и утонул

В поселке Высокий в местном пруду «Зеленогайский» утонул 49-летний местный житель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как было установлено, мужчина пошел купаться на водоем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Тело погибшего направили в морг.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».

Обстоятельства происшествия выясняются.

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