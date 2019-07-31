Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:25
Просмотров: 149

Под Харьковом пьяный мужчина пошел купаться на пруд и утонул

Под Харьковом пьяный мужчина пошел купаться на пруд и утонул

В поселке Высокий в местном пруду «Зеленогайский» утонул 49-летний местный житель. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как было установлено, мужчина пошел купаться на водоем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Тело погибшего направили в морг.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».

Обстоятельства происшествия выясняются.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 