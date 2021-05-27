Под Харьковом пикетировали суд из-за затягивания дела о покушении на убийство

Цимбалюка на нари! Ганьба! Ганьба!

Около десятка активистов снова пикетировали Харьковский районный суд из-за дела о покушении на убийство и рейдерство в поселке Байрак на Харьковщине. Обвиняемый - экс-депутат областного совета от партии Натальи Витренко, сторонник пророссийских движений Владимир Цымбалюк. После неудачной политической карьеры он занялся решением земельных дел, да так, что это закончилось стрельбой. По словам обвинения, он пытался вернуть участок в коммунальную собственность, по словам владельца земли - помочь рейдерам.

Владимир Цымбалюк, обвиняемый

Действительно мы приехали в деревню, действительно там была полиция, полиция там снимала, факт того, что у меня нет никаких предметов для нанесения телесных повреждений, зафиксирован на видеозаписи полицейских.

Александр Зубенко, свидетель

Не верьте тому, что он говорит, не верьте, он занимается рейдерством земли, стреляет, три пули посадил, и до сих пор судья Савченко его не арестовал. 15 человек пришло с ним терроризировать село, причем с дубиной. Перегородил дорогу…

Судебная волокита по этому конфликту продолжается уже третий год подряд. Все это время Цымбалюк продолжает находиться на свободе без меры пресечения и давить на свидетелей, говорят жители поселка.

Почему бездействует районный суд, судья Савченко? Он незаконно хотел завладеть, рейдерством, в ходе которого пострадал человек, мы пришли требовать, чтобы вынесли справедливый приговор.

Владимир Цымбалюк, обвиняемый

Я не могу воспринимать данных граждан как представителей общественности города или отдельно взятого района города Харькова

По мнению активистов, такое затягивание дела – ни что иное, как попытка спасти Владимира Цымбалюка от справедливого наказания.

Ведь этот же Харьковский районный суд рассматривает еще одно дело, где Цимбалюка вместе с гражданской женой обвиняют в избиении человека.

Как и дело о покушении на Евгения Власова, оно рассматривается уже несколько лет, а судебные заседания постоянно переносятся.

Поэтому защита намерена ходатайствовать о назначении Цымбалюку строгой меры пресечения, поскольку свидетели сообщают о давлении на них.





Агентство Телевидения Новости