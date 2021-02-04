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Под Харьковом под колесами поезда погибла неизвестная женщина

Под Харьковом под колесами поезда погибла неизвестная женщина

Под Харьковом под колесами поезда погибла неизвестная женщина.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, смертельный случай произошел поздно вечером 3 февраля в поселке Васищево Харьковского района.

В 23.18 на станции Терновой поезд сообщением «Ужгород – Лисичанск» отрезал голову женщине.

По предварительным данным, женщина в возрасте примерно 30 - 35 лет совершила суицид.

Задержка поезда составила 1 час 45 минут.

По данному факту ведется следствие.

 

Агентство Телевидения Новости

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