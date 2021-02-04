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Под Харьковом под колесами поезда погибла неизвестная женщина
Под Харьковом под колесами поезда погибла неизвестная женщина.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.
Как указывается, смертельный случай произошел поздно вечером 3 февраля в поселке Васищево Харьковского района.
В 23.18 на станции Терновой поезд сообщением «Ужгород – Лисичанск» отрезал голову женщине.
По предварительным данным, женщина в возрасте примерно 30 - 35 лет совершила суицид.
Задержка поезда составила 1 час 45 минут.
По данному факту ведется следствие.
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