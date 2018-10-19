Под Харьковом подстрелили лебедя

Вот так выглядит сейчас крыло раненого лебедя, которого нашли жители Высокого. Пуля, говорят зоозащитники, к счастью, не прошла через кость. Сейчас птица находится в экопарке, где ей оказали необходимую помощь. Туда она попала благодаря неравнодушным людям, которые позвонили на горячую линию.

Владимир Сергиенко, ветеринар:

Лебідь був ослаблений, йому надали першу медичну допомогу, обработали рану, зашили, з внутрішньої сторони крила була гематома. На мою думку, стріляли в лебедя , того що рана така, як стріляна. З нашої радості, кістка була не задіта, і коли ми дивилися рану, ми не знайшли ні пуль, ні дробі, нічого.

Труднее всего, было заставить дикую птицу есть в неволе. Но сейчас она уже чувствует себя хорошо. Подпускает к себе людей и спокойно себя ведет. Лечить лебедя будут еще около месяца. Специалисты говорят: птице меньше года, так как окрас пока серого цвета. Уже после года она изменит окрас на белый.

Владимир Переходович, заведующий сектором "Птицы":

Самое главное - её сейчас не беспокоить. Вот мы поставили кушать, наливаем свежей водички, доктора пришли утречком-вечером обработали и мы не трогаем, уходим не мешаем, не беспокоим. Потому что птица молодая, дикая и она постоянно стрессует. А если есть стресс – она не ест, если она не ест – она слабеет.

А кормят преимущественно зерновыми смесями. Молодой лебедь съедает четыреста граммов зерна в сутки. А вот когда птица на свободе, то она любит ряску, камыш, зелень и даже морковь.

Зараз ми знаходимося на Лебединому озері. Нині тут близько сорока голів лебедів. Наступної весни, коли лебідь вилікується, його привезуть на це озеро, де він зможе знайти собі нову пару.

Агентство Телевидения Новости