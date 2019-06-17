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Под Харьковом появилась опасная свалка
15 июня в поселке Новая Водолага неизвестные выгрузили отходы газодобывающей промышленности.
Об этом правоохранителям сообщил 23-летний местный житель. Выгруженные отходы серьезно загрязняют окружающую среду из-за высокого содержания опасных хиимических соединений.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Нововодолажского отдела полиции.
Источник: sq.com.ua
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