Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:53
Просмотров: 151

Под Харьковом появилась опасная свалка

Под Харьковом появилась опасная свалка

15 июня в поселке Новая Водолага неизвестные выгрузили отходы газодобывающей промышленности.

Об этом правоохранителям сообщил 23-летний местный житель. Выгруженные отходы серьезно загрязняют окружающую среду из-за высокого содержания опасных хиимических соединений.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Нововодолажского отдела полиции.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Аэродром малой авиации «Ракитное» Харьковская область (ВИДЕО)
Сегодня 08:49    38
В Харькове агитировали против обратного переименования проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова
Сегодня 08:14    48
Госисполнитель незаконно продала квартиру
Сегодня 07:39    67
Харків закупить вагони метрополітену та тролейбуси
Сегодня 06:19    147
На харьковском аэродроме стартовал военно-патриотический фестиваль
16.06.2019 08:51    129
В Харькове отменили концерт группы, выступавшей в Крыму
16.06.2019 08:15    398
Трамвай изменит маршрут
16.06.2019 07:05    211
Для харьковчан установили новую цену на газ
16.06.2019 06:21    1051
Минуле кохання обернулося для колишнього в’язня новим строком
15.06.2019 09:38    172
В центре Харькова возобновляется движение трамваев двух маршрутов
15.06.2019 09:04    330
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 