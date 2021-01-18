Под Харьковом - пожар на базе отдыха

В Змиевском районе спасатели потушили пожар в бане на территории базы отдыха. Как сообщили в ГСЧС, 17 января в 2:08 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории одной из баз отдыха в с. Тимченки.

Горела деревянная баня. Общая площадь пожара составили около 100 кв.м. Людей в бане не было, угрозы другим зданиям и сооружениям также. До 7:15 продолжались работы по разборке обгоревших обломков конструкций бани и тушению отдельных очагов горения.

Причина возникновения пожара выясняется, пострадавших нет.

Источник: sq.com.ua

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