Под Харьковом произошел пожар в частном домовладении

4 октября в 6:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном домовладении в Люботине на ул. Больничной, 33.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь охватил крышу деревянной летней кухни площадью около 30 кв.м.

В 6:52 пожарные локализовали огонь и в 07:30 полностью ликвидировали его.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Внутренние помещения кухни пожарным удалось спасти от огня.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.

Агентство Телевидения Новости