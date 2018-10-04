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Под Харьковом произошел пожар в частном домовладении
4 октября в 6:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном домовладении в Люботине на ул. Больничной, 33.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных огонь охватил крышу деревянной летней кухни площадью около 30 кв.м.
В 6:52 пожарные локализовали огонь и в 07:30 полностью ликвидировали его.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Внутренние помещения кухни пожарным удалось спасти от огня.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.
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