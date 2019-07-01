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Под Харьковом произошло два крупных пожара

Под Харьковом произошло два крупных пожара

За прошедшие сутки, 30 июня, в Харьковской области произошло 22 пожара, при которых горели сухостой, хвойная подстилка, камыш и мусор. Суммарная площадь горения составила около 8 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Крупнейшие из этих пожаров произошли в Золочевском районе почти одновременно.

Сначала загорелась стихийная свалка на краю поселка Березовка. Сообщение об этом пожаре поступило спасателям в 11:35. На площади 700 кв.м горела огромная куча мусора. От нее впоследствии загорелась и сухая трава, и площадь пожара распространилась на 1,5 га.

Совместными усилиями пожарных и добровольцев пожар был локализован в 12:30. На тот момент горения травы уже не было, но большой слой мусора все еще продолжал тлеть. Окончательно его потушили только в 22:10.

Вместе с тем уже в 15:20 к спасателям поступило сообщение о том, что неподалеку от первого пожара также горит сухостой, от которого пламя перекинулось на фермерское поле.

Кроме пожарных, на поле прибыли 3 фермерских трактора с плугами. Они проводили опахивание очага горения. В результате пожара огонь нанес ущерб 3 га сухой растительности и уничтожил 1,5 га пшеницы на корню.

Пожарным удалось локализовать огонь в 15:40 и окончательно его ликвидировать в 16:30.

Причинами пожаров на открытых территориях остаются преднамеренное выжигание сухостоя и неосторожного обращения с огнем, отметили в ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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