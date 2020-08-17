Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:36
Просмотров: 79

Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

Змиевским отделом полиции устанавливается местонахождение Андрея Верижникова, 2005 года рождения, жителя с. Левковка. Парень 15 августа около 19:00 ушел гулять и не вернулся.

Его приметы: на вид 14 лет, рост 165-170 см, худой, серо-зеленые глаза, темно-русые волос, короткая прическа с челкой. Был одет в черные джинсы с карманами на коленях, красно-черную кофту с капюшоном, черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщить в Змиевской отдел полиции по телефонам: 3-49-93, 050-305-52-33.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Контракт по БТР-4Е завершено – останню партію машин передано замовнику (ФОТО)
Сегодня 08:31    33
Не тільки байбаки: зустріч з лосем на Дворічанщині
Сегодня 08:04    66
В Харькове нашли злоумышленника, который ранил таксиста в шею (ФОТО)
Сегодня 07:08    101
Из Харькова пустят автобус в Буковель
Сегодня 06:42    83
В Харькове троллейбусы изменят маршрут
Сегодня 06:24    145
Коронавирус в Харькове: статистика на 16 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:07    124
Когда откроют океанариум в обновленном зоопарке
Сегодня 00:40    174
Маркування по-європейському: на що звертати увагу, купуючи товари
16.08.2020 08:37    214
На некоторых популярных пляжах купаться нежелательно
16.08.2020 08:02    156
КБ Морозова рассчитывает на еще один заказ от Минобороны
16.08.2020 07:04    182
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 