Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

Змиевским отделом полиции устанавливается местонахождение Андрея Верижникова, 2005 года рождения, жителя с. Левковка. Парень 15 августа около 19:00 ушел гулять и не вернулся.

Его приметы: на вид 14 лет, рост 165-170 см, худой, серо-зеленые глаза, темно-русые волос, короткая прическа с челкой. Был одет в черные джинсы с карманами на коленях, красно-черную кофту с капюшоном, черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщить в Змиевской отдел полиции по телефонам: 3-49-93, 050-305-52-33.

Источник: sq.com.ua

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