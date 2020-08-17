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Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)
Змиевским отделом полиции устанавливается местонахождение Андрея Верижникова, 2005 года рождения, жителя с. Левковка. Парень 15 августа около 19:00 ушел гулять и не вернулся.
Его приметы: на вид 14 лет, рост 165-170 см, худой, серо-зеленые глаза, темно-русые волос, короткая прическа с челкой. Был одет в черные джинсы с карманами на коленях, красно-черную кофту с капюшоном, черные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщить в Змиевской отдел полиции по телефонам: 3-49-93, 050-305-52-33.
Источник: sq.com.ua
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