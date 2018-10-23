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Под Харьковом разбили стелу погибшим в годы Второй мировой войны

Под Харьковом разбили стелу погибшим в годы Второй мировой войны

22 октября в 19-43 в полицию поступило сообщение от заместителя председателя Циркуновского сельского совета о том, что неизвестные разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выехала следственно-оперативная группа. 

Правоохранители осмотрели место происшествия. 

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и личности злоумышленников. 

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Агентство Телевидения Новости

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