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Под Харьковом - рейдерская атака крупного предприятия

Под Харьковом - рейдерская атака крупного предприятия

29 июня в 8:01 в Чугуевский ОП поступило сообщение из службы "102" о том, что в 7:55 на предприятие в пгт Новопокровка зашла группа лиц, и они не пускают на рабочее место директора.

Об этом рассказали в в Главном Управлении Нацполиции в Харьковской области.

В рамках открытого уголовного производства по данному факту полицией Чугуевского района проводились следственные действия.

На место происшествия выезжали руководство Чугуевского ОП, следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

Полицейские обнаружили у входа в комбината около 20 работников охранного агентства в гражданской одежде, которые вместе с новым директором предприятия, гражданином 1964 г.р., пытались пройти к комбинату. Полицейские собрали первичный материал и опросили свидетелей.

Около 16:30 того же дня все участники события разошлись. Нарушений публичной безопасности и порядка не выявлено. Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) УК Украины. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Справка SQ. Новопокровский комбинат хлебопродуктов создан в 1988 году и стал крупнейшим хлебоприемным предприятием Харьковской области. Сегодня это одно из мест хранения государственных зерновых резервов Украины.

Основными функциями предприятия являются хранение и переработка зерна. Комбинат производит муку, манную крупу, отруби, а также комбикорм и белково-витаминно-минеральные добавки для кормления животных.

Источник: sq.com.ua

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