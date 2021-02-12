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Под Харьковом сгорел автомобиль

Под Харьковом сгорел автомобиль

Сегодня ночью на «101» поступило сообщение о пожаре в селе Пересечное Дергачевского района. Там загорелся автомобиль "ГАЗ-3302", 2004 года выпуска.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и часть салона. Огонь удалось потушить, им повреждено 3 кв.м. площади авто.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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