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Под Харьковом сгорел частный дом: есть пострадавший

Под Харьковом сгорел частный дом: есть пострадавший

Сегодня, 7 января, в 3:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Хролы Харьковского района. Там на въезде Элитном, 2 полыхал частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь успел охватить весь дом на площади 80 кв.м.

В результате пожара пострадал 45-летний мужчина, который жил в доме.

Он получил легкое отравление угарным газом и от госпитализации отказался.

В 5:09 пожарные огонь локализовали, в 08:35 – полностью потушили.

Причину возникновения пожара пока выясняют.

При этом в ГСЧС отметили, что наиболее вероятная версия - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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