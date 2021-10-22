Под Харьковом сгорело фермерское поле: огонь уничтожил 10 гектаров кукурузы

21 октября вечером в селе Сердобино Чугуевского района Волчанской территориальной громады произошел пожар на кукурузном поле, которое принадлежит местному фермерскому хозяйству.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Пожар был зафиксирован в 19:35.

Огнем было уничтожено 10 га кукурузы на корню.

Как отмечается, остальные поля (127 га) от пожара удалось спасти.

Агентство Телевидения Новости