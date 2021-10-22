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Под Харьковом сгорело фермерское поле: огонь уничтожил 10 гектаров кукурузы
21 октября вечером в селе Сердобино Чугуевского района Волчанской территориальной громады произошел пожар на кукурузном поле, которое принадлежит местному фермерскому хозяйству.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.
Пожар был зафиксирован в 19:35.
Огнем было уничтожено 10 га кукурузы на корню.
Как отмечается, остальные поля (127 га) от пожара удалось спасти.
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