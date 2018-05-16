Под Харьковом, спасая свой автомобиль от пожара, пострадал мужчина

15 мая в 16:46 спасатели поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения №7 в переулке Харьковском в поселке Ковяги Валковского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в своем гараже заметил 50-летний хозяин дома. В гараже находился его автомобиль ВАЗ.

Мужчина спас машину, вытолкав ее во двор, но при этом он получил ожоги рук.

На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен гараж на площади 24 кв.м.

Огонь угрожал жилому дому и хозяйственной постройке, которые были пристроены вплотную с обеих сторон к гаражу.

В 17:15 огонь спасатели локализовали, а в 19:05 - полностью ликвидировали. Соседние строения не пострадали.

Пострадавший мужчина после его осмотра и оказания необходимой помощи ему медиками скорой помощи отказался от госпитализации.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости