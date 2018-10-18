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Под Харьковом стая собак терроризирует людей

Под Харьковом стая собак терроризирует людей

Жительница Харьковской области сообщила о нарушении правил содержания собак владелицей дома в садовом обществе "Госпром", расположенном на территории Дергачевского района.

Об этом она проинформировала первого заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Марка Беккера на личном приеме.

Владелица одного из земельных участков завезла на территорию собак. Сначала их было 12, сейчас уже - более 30. Нам нет покоя. А все то, что мы выращиваем на своей земле, уничтожается птицами и крысами, которые постоянно слетаются на остатки пищи. Владельцы земли в кооперативе боятся проходить около этого двора. К нам не могут приехать внуки и дети на отдых, потому что мы боимся. Ночью из-за шума невозможно открыть окна, - отметила заявительница.

Женщина сообщила, что неоднократно обращалась к местным властям, но это не дало результатов.

Беккер поручил директору Департамента агропромышленного развития ХОГА Александру Нездюру детально изучить проблему и помочь заявительнице.

Источник: sq.com.ua

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