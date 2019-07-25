Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 80

Под Харьковом в поле выгорело 2 гектара стерни

Под Харьковом в поле выгорело 2 гектара стерни

24 июля в 11:02 спасателям поступила информация о возгорании стерни на одном из фермерских полей неподалеку села Цаповка Золочевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ко времени прибытия пожарных горела стерня от скошенной пшеницы.

Площадь пожара составляла 2 га и существовала угроза распространения пламени на поле нескошенной пшеницы площадью около 3 га.

В 12:30 пожар спасатели локализовали пламя, а в 13:05 полностью ликвидировали, предотвратив распространение пламени на пшеничное поле.

Причину, по которой вспыхнула стерня, выясняют.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

Аномальная жара в Европе: в Париже может рухнуть сгоревший Нотр-Дам
Сегодня 10:58    152
В Золочевском районе ночью возле дома загорелся автомобиль
Сегодня 10:00    60
На Салтовке горели балконы в многоэтажке (видео)
Сегодня 09:45    77
На Харьковщине в результате пожаров выгорело 13 гектаров территории
24.07.2019 10:29    134
Что забыло у берегов Мавритании украинское судно с крымчанами на борту
24.07.2019 09:31    287
Пожежа на пшеничному полі трапилася у Лозівському районі
24.07.2019 07:07    118
В России при пожаре в палаточном городке погиб ребенок
23.07.2019 10:35    156
В поле под Харьковом огонь уничтожил 17 гектаров пшеницы
23.07.2019 09:50    140
На Харьковщине в результате пожаров пострадали 5 человек
22.07.2019 12:06    180
На территории киевской ТЭЦ произошел пожар
22.07.2019 10:48    163
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 