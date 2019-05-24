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Под Харьковом в сгоревшем авто нашли труп

Под Харьковом в сгоревшем авто нашли труп

Тело умершего обнаружено в салоне обгоревшего автомобиля «ВАЗ-2109» на обочине дороги 23 мая.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Так, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Правоохранители обнаружили обгоревшую машину, в салоне которой на водительском сиденье находилось тело 36-летнего жителя Купянского района. Эксперты не нашли на теле умершего видимых признаков насильственной смерти.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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