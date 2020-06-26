Под Харьковом военные на бронемашинах попали в ДТП с пострадавшими: подробности

ДТП с участием колонны военной техники произошло вблизи села Хролы, Харьковского района. Военные направлялись в Бахмут из Хмельницкого. Ехали через Киев, где также попали в ДТП. Объяснить, как произошло нынешнее приключение, военные отказались и начали силой убирать камеру.

... Нет, что скрывать. Ну, перестань снимать. Ну, нафига снимаешь ...

По предварительной информации полиции, колонна из трех военных автомобилей «Новатор» без номерных знаков двигалась по дороге. Такая новая техника оснащена камерами на внешнем корпусе, однако они оказались почему-то выключенными. Последний автомобиль в колонне не придерживался безопасной дистанции и внезапно догнал впереди идущий транспорт, а он зацепил бронемашину, которая была первой в колонне. Из-за цепной реакции водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Пострадавший пассажир уверяет, что до последнего пытались избежать ДТП, однако сделать этого не получилось.

Иван Рогозин, пассажир микроавтобуса

... Мы уворачивались от этого БТР, а сзади него на обочине был второй: и мы его вообще не видели. Мы от этого уходили, мы уже ехали по обочине двумя колесами, уже ехали, получается, на спуске....

20-летний Иван от госпитализации отказался, зато 19-летний водитель микроавтобуса был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

Олег Карнаух приехал на место ДТП, где пострадал его сын. Говорит, что травмы незначительные.

Олег Карнаух, отец водителя Volkswagen

... Голова кружится, болит, зрачки заужены. Могут быть, переломы мелкие. В сознании, нормально. Поехал в четвертую «неотложку».

Материалы дорожно-транспортного происшествия переданы для регистрации в Липецкий отдел полиции.

Агентство Телевидения Новости